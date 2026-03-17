Бывшему замминистра МЧС Барышеву ужесточили приговор по делу о мошенничестве

2-й Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Павлу Барышеву, осужденному за мошенничество. Инстанция увеличила срок лишения свободы с трех до пяти лет общего режима, а штраф — с 200 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме того, осужденного лишили звания «генерал-полковник запаса», сообщил ТАСС.

Бывший заместитель министра по ЧС Павел Барышев

Фото: МЧС России Бывший заместитель министра по ЧС Павел Барышев

Приговор Павлу Барышеву вынес Солнечногорский гарнизонный военный суд 4 июля 2025 года. Штраф назначался по обвинению в подстрекательстве к фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Однако его освободили от этого наказания из-за истечения срока давности.

Дело было связано с незаконным получением замминистра квартиры. Следствие установило, что господин Барышев в 2017-2019 годах подделал документы о праве на обеспечение жильем. На их основании ему предоставили трехкомнатное жилье в подмосковных Химках. Ущерб по делу превысил 8,3 млн руб.

Защита просила военный суд заменить реальное лишение свободы на условный срок. Адвокат осужденного Вадим Мышлявкин заявлял, что замминистра погасил всю сумму ущерба, однако Академия гражданской защиты МЧС вернула деньги обратно. Кроме того, учреждение отказалось принимать в качестве возмещения ущерба незаконно полученную квартиру. Поэтому всю сумму поместили в пользу потерпевшего на депозитный счет Солнечногорского гарнизонного военного суда. Суд отклонил апелляцию защиты.

Никита Черненко