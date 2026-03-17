Каллас: ЕС не намерен заключать сделки по энергетике с Россией

В Евросоюзе не собираются заключать с Россией сделки по энергоресурсам, несмотря на рост цен на них. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, разговоров об этом не идет в том числе в кулуарах.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я была за этими закрытыми дверями и не увидела такого желания,— сказала Кая Каллас в интервью Reuters.— И когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное — сначала договориться о том, о чем мы хотим с ней поговорить».

«Если мы просто вернемся к "обычному бизнесу", у нас будет еще больше войн,— добавила госпожа Каллас.— Мы видели это раньше. Поэтому мы должны быть очень бдительными и на самом деле не давать России того, чего они хотят, потому что их аппетиты будут только расти».

В конце января Совет ЕС согласовал план по полному запрету на импорт СПГ из России с 2027 года. Запрет на поставки топлива в страны-члены сообщества будет введен с 30 сентября 2027 года. Против инициативы выступили Словакия и Венгрия. В начале марта министр энергетики Норвегии Терйе Осланд допустил, что ЕС вновь обсудит запрет российского газа из-за конфликта в Иране. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение к российским энергоресурсам стало бы для ЕС стратегическим просчетом.

Анастасия Домбицкая