Зарубежные СМИ: Какова обстановка на Кубе из-за блэкаута?

Куба вторые сутки живет в темноте. Полный блэкаут в стране случился 16 марта, и до сих пор причина неизвестна, сообщила Национальная электроэнергетическая компания. Пока электроснабжение в столице восстановлено только для 2% потребителей, это 18 тыс. клиентов. Приоритет отдается жизненно важной инфраструктуре, в том числе больницам. Масштабный энергетический кризис Гавана объясняет блокадой поставок энергоресурсов со стороны США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramon Espinosa / AP Фото: Ramon Espinosa / AP

Дональд Трамп заявил, что может сделать с Кубой все что захочет, а захват страны оценивает как честь для себя. Какой именно сценарий будет выбран, похожий на иранский или венесуэльский, президент США пояснить отказался, пишет The New York Times. Вашингтон и Гавана при этом пытаются договориться: глава Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что его правительство ищет решение проблемы через диалог между двумя странами.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Соединенные Штаты заявили, что для достижения значимого прогресса Диас-Канель должен уйти в отставку. Куба сейчас очень ослаблена энергетическим кризисом. Трамп перекрыл традиционный канал поставки нефти на остров — из Венесуэлы. Он также пригрозил ввести повышенные тарифы для любой страны, которая будет продавать сырье Гаване.

16 марта Куба погрузилась во тьму. Электричество исчезло на всем острове. Портал CubaDebate со ссылкой на Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности сообщает, что причины произошедшего неизвестны. Во время глобального сбоя никаких аварий на основных ТЭЦ республики выявлено не было.

Вторые сутки 11-миллионная страна живет при свечах. Люди стали выходить с акциями протеста, что для коммунистической страны большая редкость, отмечает Reuters. Кубинцы привыкли к отключениям электроэнергии, энергосистема на острове крайне изношена. Но в этот раз, похоже, их терпение лопнуло.

Издание CyberCube пишет, что в нескольких муниципалитетах жители вышли на улицы с кастрюлями и сковородками. В темноте они грохочут кухонной утварью и выкрикивают «Все кончено, черт возьми!»

Отключения электричества на Кубе происходят ежедневно, на 10-12 часов. В отличие от Минэнерго, у президента есть объяснение: это энергетическая блокада США. Ситуация может улучшиться после выполнения требования администрации Трампа. В обмен на отмену санкций Белый дом хочет не только отставки президента, но также освобождения политических заключенных и перехода к экономической либерализации, пишет Associated Press. Трамп также поднял вопрос о возможности «дружественного захвата Кубы», не уточнив, что имеет в виду.