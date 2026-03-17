Зарубежные СМИ: Какова обстановка на Кубе из-за блэкаута?

17 марта, вторник

Куба вторые сутки живет в темноте. Полный блэкаут в стране случился 16 марта, и до сих пор причина неизвестна, сообщила Национальная электроэнергетическая компания. Пока электроснабжение в столице восстановлено только для 2% потребителей, это 18 тыс. клиентов. Приоритет отдается жизненно важной инфраструктуре, в том числе больницам. Масштабный энергетический кризис Гавана объясняет блокадой поставок энергоресурсов со стороны США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Ramon Espinosa / AP

Дональд Трамп заявил, что может сделать с Кубой все что захочет, а захват страны оценивает как честь для себя. Какой именно сценарий будет выбран, похожий на иранский или венесуэльский, президент США пояснить отказался, пишет The New York Times. Вашингтон и Гавана при этом пытаются договориться: глава Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что его правительство ищет решение проблемы через диалог между двумя странами.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Соединенные Штаты заявили, что для достижения значимого прогресса Диас-Канель должен уйти в отставку. Куба сейчас очень ослаблена энергетическим кризисом. Трамп перекрыл традиционный канал поставки нефти на остров — из Венесуэлы. Он также пригрозил ввести повышенные тарифы для любой страны, которая будет продавать сырье Гаване.

США склоняют Кубу к «дружескому захвату» власти

16 марта Куба погрузилась во тьму. Электричество исчезло на всем острове. Портал CubaDebate со ссылкой на Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности сообщает, что причины произошедшего неизвестны. Во время глобального сбоя никаких аварий на основных ТЭЦ республики выявлено не было.

Вторые сутки 11-миллионная страна живет при свечах. Люди стали выходить с акциями протеста, что для коммунистической страны большая редкость, отмечает Reuters. Кубинцы привыкли к отключениям электроэнергии, энергосистема на острове крайне изношена. Но в этот раз, похоже, их терпение лопнуло.

Издание CyberCube пишет, что в нескольких муниципалитетах жители вышли на улицы с кастрюлями и сковородками. В темноте они грохочут кухонной утварью и выкрикивают «Все кончено, черт возьми!»

Отключения электричества на Кубе происходят ежедневно, на 10-12 часов. В отличие от Минэнерго, у президента есть объяснение: это энергетическая блокада США. Ситуация может улучшиться после выполнения требования администрации Трампа. В обмен на отмену санкций Белый дом хочет не только отставки президента, но также освобождения политических заключенных и перехода к экономической либерализации, пишет Associated Press. Трамп также поднял вопрос о возможности «дружественного захвата Кубы», не уточнив, что имеет в виду.

