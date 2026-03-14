«Нужен новый, креативный»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку министра образования Алексея Фомина. Причиной назвали «провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений». Господин Фомин пробыл в должности чуть больше года. В январе 2026-го он получил выговор за срыв контрактов на питание в 50 школах Пензы. Нового руководителя минобраза предстоит согласовать с Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ. Политологи считают, что смена главы одного из основных ведомств может сказаться на предвыборной кампании губернатора Олега Мельниченко.

В ближайшее время губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложит Рособрнадзору и Министерству просвещения РФ кандидатуру на должность министра образования региона. Занимавшего пост Алексея Фомина глава субъекта отправил в отставку. Чиновник озвучил решение на заседании регионального правительства, отметив, что назначенец «не проявил себя как эффективный руководитель», а «беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в образовании». Критике подверглось качество воспитательной работы, организации питания и ремонта образовательных учреждений.

«Не осуществляется нормальное руководство системой министерства образования. Нет позиции министра, нет позиции министерства. Системой надо управлять, на нее надо влиять, ее надо отстраивать, понимать стратегию — в каком направлении кто что делает.

Вы упустили отрасль (Алексею Фомину — Ъ), Вы довели до этой ситуации, которая сложилась в отрасли, и Вы должны нести ответственность. Вы согласны со мной? Согласны. Согласны, что с Вашего попустительства возникла эта ситуация.

Министра необходимо менять, я считаю. Нам нужен новый министр образования, который навел бы порядок. Я никаких обсуждений, дискуссии устраивать не буду. Я буду принимать меры — очень жесткие. Очень жесткие меры»,— подчеркнул чиновник, также отметив, что будущий руководитель ведомства должен быть «креативным и высокорезультативным».

Алексей Фомин стал и. о. министра образования Пензенской области 28 декабря 2024 года, после отставки Алексея Комарова. Чиновник вступил в должность 27 февраля 2025-го. Ранее господин Фомин занимал должность первого заместителя министра.

В январе губернатор объявил министру и главе Пензы Олегу Денисову выговоры за срыв сроков заключения контрактов на питание в 50 школах областного центра (в городе порядка 60 школ). В феврале господин Мельниченко вновь вернулся к теме, указав, что закупки сорвались из-за слишком позднего доведения до муниципалитета расценок. «В минувшем году необходимая информация была озвучена только в декабре. Это нельзя назвать планомерной работой, нужно менять подход к делу»,— заявил тогда господин Мельниченко.

Предшественник Фомина Алексей Комаров занимал пост руководителя пензенского минобраза с ноября 2021 года до декабря 2024-го. 16 апреля ФСБ доставила его из Москвы в Пензу для расследования уголовного дела, сообщило тогда РИА «Новости». По данным источника журналистов, экс-министру вменяли превышение должностных полномочий. С того времени новых сообщений о судьбе расследования или фигуранта не поступало. Перед господином Комаровым на протяжении шести лет ведомством руководил Александр Воронков. После отставки чиновник вернулся на пост главы Бессоновского района. В 2024 году его задержали за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — причиной послужили земельные махинации в муниципалитете.

«Мельниченко — сам бывший министр образования Пензенской области. Найти кандидата лучше себя самого для него психологически сложно. Для него идеальный министр образования — это Алексей Комаров, потому что его он лично привел на эту должность, ему абсолютно доверял. А Фомин на тот момент был хорошим, исполнительным заместителем. К министерскому креслу он был не готов»,— считает политолог Анатолий Бодров.

Собеседник «Ъ» напомнил о предстоящих выборах губернатора Пензенской области. «По-хорошему, должно быть тихо и спокойно. А у нас сейчас очень беспокойное хозяйство. Никто напрямую ни с чем не связан, но регион лихорадит. Председатель городской думы только ушел, до сих пор не можем найти замену (пока врио)»,— напомнил эксперт.

«Система образования — это сфера, образующая вообще все. Я всегда говорю: главнее тот, у кого денег больше. Минтруд, минздрав, минобр. Должность министра образования — принципиальная, публичная и очень важная. Особенно в предвыборный год. Кого назначат, во многом определит ход избирательной кампании. Тут нужно принимать максимально взвешенное решение»,— резюмировал господин Бодров.

Дарья Васенина