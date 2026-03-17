Samsung снял с продажи Galaxy Z TriFold

Компания Samsung Electronics прекратила продажи модели Galaxy Z TriFold, первого в мире складного смартфона из трех секций. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в индустрии, модель пользуется высоким спросом, однако ее производство сопряжено с высокими издержками.

Galaxy Z TriFold была представлена Samsung Electronics в декабре 2025 года. Все смартфоны этой модели в наличии раскупили в первый день продаж. Их стоимость составляла $2,4 тыс. Как утверждают источники Yonhap, производство модели прекращено из-за дефицита и подорожания чипов памяти. Сейчас смартфоны Galaxy Z TriFold продаются лишь в тех странах, где остались поставленные ранее запасы. Среди таких стран — США и Китай.

Алена Миклашевская