Samsung представила первый с мире складной смартфон из трех секций

Сегодня южнокорейская компания Samsung представила первый в мире складной смартфон из трех секций. Модель под названием Galaxy Z TriFold раскладывается в 10-дюймовый сенсорный дисплей, по сути превращаясь в планшет. В сложенном виде диагональ экрана составляет 6,5 дюйма. Модель оснащена 200 Мп камерой, батареей емкостью 5,600 mAh и быстрой зарядкой 45 W. Вес составляет 309 г.

Цена новой модели составляет $2440. Galaxy Z TriFold производится в Южной Корее, в продажу он поступит 12 декабря — сначала в Южной Корее, а чуть позже в этом году — в Китае, Сингапуре, Тайване и ОАЭ. В начале следующего года продажи запустят в США.

Евгений Хвостик