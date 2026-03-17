В Москве арестовали женщину за попытку ограбить пункт выдачи

В Москве задержали женщину, которая с оружием пыталась ограбить пункт выдачи и салон связи на Волгоградском проспекте. Возбуждено уголовное дело о разбое. Обвиняемую отправили в СИЗО, сообщили «РИА Новости» в МВД.

По предварительным данным, женщина вечером пришла в пункт выдачи и достала из пакета пистолет. Она потребовала от работника все деньги, но тот отказал. Затем женщина направила пистолет на сотрудника отделения связи и повторила требования. После того как ей отказали и пригрозили полицией, злоумышленница сбежала.

Сотрудники МВД задержали подозреваемую за сутки на улице Юных Ленинцев. Как оказалось, женщина находилась в федеральном розыске за совершение преступления в Санкт-Петербурге. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 162 УК) ей грозит до 12 лет колонии.

Никита Черненко