Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года пройдут в Канаде и Чехии

Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года примут канадские Эдмонтон и Калгари, а также Прага. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На стадионах O2 Arena (Прага) и Scotia Place (Калгари) состоятся матчи группового этапа и одна игра play-off. Полуфиналы и финал примет Rogers Place в Эдмонтоне.

Всего в рамках Кубка мира пройдут 17 матчей. Планируется, что в турнире примут участие восемь сборных. На вопрос о выступлении российской команды глава НХЛ Гэри Беттмен заявил, что «сейчас нет острой необходимости принимать это решение». Он также добавил, что в лиге «посмотрят, как будут развиваться события».

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Турнир прошел в Торонто. В нем приняли участие сборные Канады, США, России, Финляндии, Швеции и Чехии, а также команда молодых звезд Северной Америки и сборная Европы, состоящая из игроков Швейцарии, Норвегии, Словакии. Победителями стали канадцы. Россияне дошли до полуфинала.

Таисия Орлова