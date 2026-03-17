Казанские девелоперы вложат 1,3 млрд рублей в термальный комплекс в Перми

Бизнесмены из Татарстана планируют построить термальный комплекс в Перми. Инвестором выступают владельцы строительной компании «Унистрой», а общий объем вложений оценивается в 1,3 млрд руб., сообщает «Ъ-Прикамье».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для реализации проекта зарегистрирована компания «Пляж Пермь». Комплекс может разместиться в микрорайоне Ива на участке площадью 3,6 га. Планируется, что он будет включать закрытую зону с бассейнами, банями и саунами, а также открытую часть с купелями и лаунж-пространствами.

Проект находится на стадии разработки концепции, которую рассчитывают завершить к осени 2026 года. Срок реализации намечен на 2026–2030 годы.

Анна Кайдалова