СПА казанское

В Перми зарегистрирована компания ООО «Пляж Пермь», которая планирует построить в черте города термальный комплекс. По данным «Ъ-Прикамье», новый комплекс может разместиться в микрорайоне Ива. Инициаторы проекта — казанские бизнесмены, владельцы строительной компании «Унистрой». Объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд руб. Разработку проекта компания планирует завершить к осени. Предполагается, что он может претендовать на статус приоритетного инвестиционного. Эксперты считают, что в Перми недостаточно подобных объектов. Если проект реализуют, то он будет востребован не только у пермяков, а также составит серьезную конкуренцию существующим комплексам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Компания ООО «Пляж Пермь» разрабатывает проект строительства в столице Прикамья термального комплекса. Как стало известно «Ъ-Прикамье», он может разместиться на участке площадью 3,6 га по Уинской улице. Предполагается, что термальный комплекс будет поделен на две части: в закрытой части появятся бассейны, баня и сауны, в открытой — бассейн, купели и лаунж-зона. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд руб. Срок строительства — 2026–2030 годы. Проект может претендовать на статус приоритетного инвестиционного. Как сообщил «Ъ-Прикамье» собеседник, близкий к компании, сейчас идет разработка концепции. Ожидается, что она завершится к концу осени, и тогда станет понятна судьба проекта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пляж Пермь» было зарегистрировано 19 февраля 2026 года. Компания принадлежит ООО «Гамма», владельцами которой, в свою очередь, являются предприниматели из Казани — братья Ильфат и Альберт Гильфановы. Им принадлежит строительная компания «Унистрой». Компания «Унистрой» возводит в Перми жилищные комплексы «Причал» и «Уникум». Директором ООО «Пляж Пермь» значится Алексей Ошурков. Он также является директором казанского ООО «Термы». Этой компании принадлежит комплекс «Пляж», открытый в апреле прошлого года в Казани. На его строительство направили 1,7 млрд руб. Площадь объекта составляет 12,6 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что это уже третий инвестпроект строительства курорта в городской черте, которому присвоен статус приоритетного. В мае 2025 года его получил проект ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящего в группу «Баден Фэмили» (управляет термальным комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге и объектами в других городах). Компания планирует возвести в Перми водно-оздоровительный комплекс с пляжной зоной, спортплощадками, термами, пунктами общепита, апарт-отелями и глэмпингом. Его предполагается разместить в Камской долине, на площади 33,8 га в районе городского пляжа. Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году.

В июле прошлого года статус приоритетного получило ООО «Курорт „Курья“», которое планирует построить базу отдыха в микрорайоне Верхняя Курья. Согласно проекту, на участке площадью 7 га по ул. Ново-Гайвинской, 118, появятся 15 некапитальных средств размещения премиум-класса общей площадью 75 кв. м, спа-комплекс с банями и фитнесом и ресторан (по 125 кв. м каждый). Он будет реализован с 2026 по 2027 год. Общий объем инвестиций составит 100 млн руб.

Отметим, что в Перми и ее окрестностях действуют термальные комплексы «Пермские термы», «Термы Тенториум», Weekend в Гамово и «Акватория» в Протасах. Кроме этого, известно о планах возведения аквапарков и аквазон в Камской долине, в составе третьей очереди МФЦ «Эспланада» и в Усть-Качке.

Управляющий партнер «GGroup — Управление активами» Евгений Протопопов сообщил, что был в термальном комплексе «Пляж» в Казани, который реализовали те же инвесторы. «Если в Перми будет построено нечто подобное — это на порядок лучше того, что есть сегодня у нас»,— считает экс­перт. Он отметил, что удачно выбрана будущая локация проекта — в микрорайоне Ива, где активно строятся спортивные объекты.

Гендиректор туристической фирмы «Валида» Елена Шперкина напомнила, что сегодня в городе функционирует всего три термальных комплекса, чего недостаточно для миллионного города. «Чем больше таких комплексов — тем лучше. Они будут востребованы не только жителями Перми, но и близлежащих городов. Главное, чтобы все планы действительно были реализованы. Больше, конечно, вызывают доверие те компании, у которых уже есть подобный опыт в других городах»,— подчеркнула эксперт.

Ирина Суханова