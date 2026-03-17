Житель Крыма выстрелил в четверых полицейских и подорвал самодельную бомбу

В Джанкойском районе Крыма местный житель ранил из ружья четырех сотрудников полиции и поджег собственный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю. Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка.

Замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных полицейских прибыли к дому подозреваемого. Они проводили рейд по изъятию оружия и взрывчатых устройств из оборота, сообщили в МВД региона. Хозяин дома несколько раз выстрелил в них из ружья, а также бросил в их сторону самодельное взрывное устройство. После этого мужчина поджег свой автомобиль, а затем и дом.

Стрелявший был ранен ответным огнем, его задержали силами полиции и подразделения Росгвардии СОБР «Халзан». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), санкция которой предполагает до пожизненного лишения свободы.

По данным прокуратуры РК, раненых полицейских доставили в больницу. В полиции уточнили, что один сотрудник остается под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает; троих отпустили после оказания помощи.

Александр Дремлюгин, Симферополь