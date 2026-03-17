Два десятка фальшивых купюр выявили в Нижегородской области в конце 2025 года

В октябре-декабре 2025 года в Нижегородской области обнаружили 21 банкноту с признаками подделки, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России. В июле-сентябре 2025 года в регионе выявили 33 фальшивые купюры, а в октябре-декабре 2024 года — 22.

Общая сумма поддельных российских банкнот, изъятых в четвертом квартале прошлого года, превысила 65 тыс. руб. Большинство купюр — пятитысячные (11 шт.) и тысячные (6 шт.). Также банки выявили две фальшивые банкноты номиналом 2 тыс. руб. и по одной номиналом 100 руб. и 100 долларов США.

Елена Ковалева