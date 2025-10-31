За третий квартал в нижегородских банках выявили 33 фальшивые купюры

В банковском секторе Нижегородской области за третий квартал 2025 года выявили 33 фальшивые банкноты. 30 из их — подделки российских денежных знаков, сообщили в Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ.

Половина подделок российских банкнот была номиналом 5 тыс. руб. Также выявлены три поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей, 11 подделок номиналом 1 тыс. руб. и одна фальшивая десятирублевая монета.

Также обнаружены три фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

Как писал «Ъ-Приволжье», во втором квартале 2025 года в Нижегородской области обнаружили 31 фальшивую купюру.

Галина Шамберина