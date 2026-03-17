МИД Молдавии заявил протест послу России Олегу Озерову из-за загрязнения Днестра

Посол России в Молдавии Олег Озеров был вызван в МИД республики из-за загрязнения реки Днестр нефтепродуктами после аварии на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине. Об этом сообщают местные СМИ и агентство Reuters. Ему вручена нота протеста.

Посол России в Молдавии Олег Озеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Посол России в Молдавии Олег Озеров

«Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к разливу нефти в реку Днестр, создав серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% населения Кишинева»,— цитирует IPN заявление МИД республики.

15 марта правительство Молдавии ввело режим тревоги из-за загрязнения реки Днестр после утечки топлива в реку на Украине. Решение было единогласно одобрено правительством на внеочередном заседании.

Власти Молдавии обвиняют Россию в загрязнении реки Днестр. Молдавские чиновники заявили, что атака на гидроэлектростанцию Новоднестровскую на юге Украины привела к разливу нефти и загрязнению систем водоснабжения в Молдавии. Министерство окружающей среды республики сообщало, что из-за разлива воды в Бельцах, городе с населением 90 тыс. человек, и в трех других городах было отключено электричество, пишет Reuters. В этих условиях власти страны инициировали полную инвентаризацию колодцев, чтобы выявить альтернативные источники воды для населенных пунктов, пострадавших от загрязнения реки.

Анастасия Домбицкая