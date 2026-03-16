Пакистан ударил по Кабулу

Пакистан ударил по наркологической больнице в Кабуле, заявил представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид. По его словам, есть погибшие и пострадавшие. Правительство Пакистана утверждает, что удары были нанесены по военным и «террористическим» целям.

«Пакистанский военный режим в очередной раз нарушил воздушное пространство Афганистана. Мы решительно осуждаем это преступление и считаем, что это противоречит всем общепринятым принципам»,— написал Забихулла Муджахид в соцсети Х.

С 21:00 до 21:15 (с 19:30 до 19:45 мск) в Кабуле были слышны несколько громких взрывов, передает AFP. Столбы дыма поднимались в районах Шахри-Нау, Вазир-Акбар-Хан и в центре столицы. Работают средства ПВО.

Очередной виток эскалации между Пакистаном и Афганистаном начался 22 февраля, когда ВВС Пакистана ударили по позициям боевиков организации «Техрик-и-Талибан Пакистан». Пакистанская сторона утверждает, что афганское правительство финансирует группировку, снабжает оружием и разрешает ей действовать со своей территории. Позже Афганистан начал военную операцию у границы с Пакистаном.