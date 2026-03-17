Исполняющим обязанности председателя Госсовета Татарстана назначен Марат Ахметов

Исполняющим обязанности председателя Государственного Совета Татарстана до избрания нового спикера назначен Марат Ахметов. Решение озвучили на девятнадцатом заседании парламента седьмого созыва.

Фото: tatarstan.ru

На заседании стало известно, что занимавший должность спикера с 1998 года Фарид Мухаметшин покинул пост.

Марат Ахметов является заместителем председателя Госсовета республики с 2019 года.

Анна Кайдалова