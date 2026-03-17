Спикер Госсовета Татарстана покидает свою должность спустя почти 30 лет работы
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин покидает свою должность. Об этом стало известно в ходе Девятнадцатого заседания регионального парламента седьмого созыва.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Сегодняшнее заседание для меня имеет особый, я бы сказал, рубежный характер. Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность», — сказал Фарид Мухаметшин.
Его также избрали почетным председателем Госсовета Татарстана и наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фарид Мухаметшин занимал должность спикера с 1998 года. В 1990–1995 годах он также возглавлял Верховный Совет республики, а в 1995–1998 — правительство Татарстана.