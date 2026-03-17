За февраль 2026 года на Ставрополье зарегистрировали 280 абортов

В Ставропольском крае за февраль 2026 года медики зарегистрировали 280 абортов. Данных за 2025 год пока нет, поскольку окончательных подсчетов еще не производилось. Как разъяснили «Ъ-Кавказ» в региональном минздраве, итоги подведут к концу марта.

В регионе наблюдается тенденция к снижению абортов. Она обусловлена масштабной работой акушеров-гинекологов по настрою желающих прервать беременность женщин на правильный репродуктивный выбор. Если посмотреть в цифрах, то в 2020 году аборт сделали 8,4 тыс. жительниц Ставропольского края, в 2021 году — 8,3 тыс., в 2022 году уже 7,3 тыс. жительниц. В 2023 году и 2024 году количество абортов составляло 7,2 тыс. и 7 тыс. соответственно. Возраст женщин, которые желают сделать аборт, находится в пределах 23-35 лет.

В Ставропольском крае стабильно высоким остается процент сохранения беременности. Этому способствует в том числе и доабортное консультирование. На базе ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника №1» г. Ставрополь, ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом» и ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом» функционируют центры медико-социальной поддержки беременных женщин. Там работу ведут как акушеры-гинекологи, так и психологи и юристы. Согласно статистике, число женщин, которых направили на доабортное консультирование примерно соответствует числу обратившихся с желанием сделать аборт.

В 2020 году с целью сделать аборт в медучреждение обратились 8,7 тыс. жительниц региона. Из них медики проконсультировали 8,5 тыс. пациентов, а отказались от прерывания беременности 3,6 тыс. женщин. В 2021 году число обращений составило 3,4 тыс., проконсультировали 3 тыс., от аборта отказались 276 женщин. В 2022 году зафиксировали следующие данные: 3,2 тыс. обращений, 2,3 тыс. консультаций и 514 отказов от прерывания беременности.

За 2023 год количество женщин, обратившихся в медицинскую организацию с целью сделать аборт составило 3,7 тыс., медики проконсультировали 3,5 тыс., а от аборта отказались 1 тыс. пациентов. По данным за 2024 год статистика оказалась следующей: 3,3 тыс. обращений, 3,1 тыс. консультаций и 812 отказов от абортов.

Мария Хоперская