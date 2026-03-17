В Москве арестованы счета еще одной компании ритейлера Ralf Ringer по иску ФНС

Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) арестовал 1,74 млрд руб. на счетах ООО «Ральф Рингер Продакшн», связанной с обувным ритейлером Ralf Ringer. Решение принято еще 10 февраля, а на следующий день выдан соответствующий исполнительный лист, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда.

Издание направило запросы в Ralf Ringer и несколько российских банков, где обслуживались счета ритейлера (Сбербанк, ВТБ, ПСБ и др.), но комментариев получить не удалось.

ФНС подала иск о взыскании 1,28 млрд руб. к «Ральф Рингер Продакшн» в ноябре 2025 года. Как рассказал «Ъ» гендиректор и владелец компании Андрей Бережной, требование связано со «спорными результатами» выездных проверок 2014–2017 годов. Общая сумма налоговых претензий превышает 3,2 млрд руб.

Из материалов суда следует, что налоговая просила суд признать ответчика связанной стороной с АО «Ресурс развития» (головная структура группы; ранее — «Ральф Рингер»), уточняют «Ведомости». На этом основании истец считает, что взыскивать задолженность «Ресурс развития» следует именно с «Ральф Рингер Продакшн». Само «Ресурс развития» не успело погасить уже упомянутые 1,74 млрд руб. с учетом пени.

Принятия обеспечительных мер ФНС добивалась и в отношении других близких к Ralf Ringer компаний — «Ривери групп», «Регион тэкру», «Ральф Рингер провижн» и «Стивали». По данным инспекции, эти структуры могут скрывать свои доходы и имущества, а их активов достаточно для погашения долга «Ресурс развития». Суд отказался удовлетворить это ходатайство, пояснив, что указанные компании не участвуют в деле.

Ralf Ringer создана в 1995 году. Фирма специализируется на продаже женской, мужской и детской обуви. В собственности ритейлера — четыре фабрики, в управлении — более 150 магазинов. «Ральф Рингер продакшн» — производственная структура Ralf Ringer.

Ralf Ringer уже сталкивалась с претензиями ФНС. В 2024 году, после двухлетнего разбирательства, признано банкротом АО «Ральф Рингер». Против Андрея Бережного также возбуждалось уголовное дело о неуплате налогов на 588 млн руб. Его закрыли весной 2025 года за отсутствием состава преступления.