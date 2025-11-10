Налоговая требует с обувного ритейлера Ralf Ringer более 1 млрд рублей

Инспекция ФНС №15 по Москве подала в Арбитражный суд иск к структуре обувного ритейлера Ralf Ringer — ООО «Ральф Рингер продакшн» — о взыскании 1,28 млрд руб. Как сообщил “Ъ” гендиректор и владелец компании Андрей Бережной, требование связано со «спорными результатами» выездных проверок 2014–2017 годов. Общая сумма налоговых претензий к группе превышает 3,2 млрд руб.

По словам господина Бережного, компания намерена оспаривать требования, поскольку считает их необоснованными. В ФНС ситуацию не комментируют. По данным отчетности, совокупная выручка структур Ralf Ringer в 2024 году составила 11 млрд руб., при этом чистая прибыль «Ральф Рингер продакшн» достигла 176,8 млн руб., а совокупный убыток ритейл- и производственных компаний — 1,1 млрд руб.

Юрист адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня отмечает, что налоговики обычно взыскивают недоимку во внесудебном порядке, однако обращаются в суд, если пропущен срок на административное взыскание. В случае непогашения задолженности возможна подача заявления о банкротстве.

Ralf Ringer ранее уже сталкивался с претензиями ФНС: в конце 2024 года АО «Ральф Рингер» было признано банкротом. Тогда же против Андрея Бережного возбуждалось уголовное дело о неуплате налогов на 588 млн руб., закрытое весной 2025 года за отсутствием состава преступления. Эксперты связывают новые сложности компании с падением спроса: по данным «Чек индекса», за январь–октябрь 2025 года количество покупок одежды и обуви в России снизилось на 10%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ralf Ringer жмут налоги»