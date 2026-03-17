Самосвал раздавил УАЗ с людьми в карьере «Лебединского ГОКа»

В Белгородской области прокуратура проверяет обстоятельства гибели людей в карьере Лебединского горно-обогатительного комбината. По предварительным данным, «большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, совершил наезд на автомобиль УАЗ», рассказали в прокуратуре.

АО «Лебединский ГОК» подтвердило факт происшествия. По данным пресс-службы, ЧП произошло 16 марта «с работниками двух подрядных организаций».

«В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли», — уточнили на предприятии.

Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о промышленной безопасности на предприятии.