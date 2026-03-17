Татьяна Савинова возглавила совет по патриотическому воспитанию на Среднем Урале

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова назначена председателем координационного совета по патриотическому воспитанию граждан на Среднем Урале. Соответствующий документ подписал глава региона Денис Паслер.

Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Ранее совет возглавлял бывший замгубернатора Павел Креков. Обеспечивать деятельность совета будет департамент молодежной политики Свердловской области.

Павел Креков покинул свердловское правительство вскоре после смены главы региона в 2025 году. После этого, до 12 января 2026 года, он работал заместителем мэра Тюмени.

Ирина Пичурина