SNN: иранские ракеты сбиты вблизи офиса Нетаньяху

Иран ударил ракетами по нескольким целям в Иерусалиме. Их удалось сбить в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил иранский телеканал SNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leo Correa / AP Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Израильские СМИ писали лишь об одной сбитой ракете, остальные «достигли цели», утверждает телеканал. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится.

Боевые действия между Израилем, США и Ираном идут с 28 февраля. Одной из целей операции против Тегерана Вашингтон называет уничтожение ядерной программы страны. Исламская Республика в ответ наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива. Иранские вооруженные силы с начала эскалации провели уже более 50 волн атак.