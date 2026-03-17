Научный центр на Шпицбергене планируют ввести в октябре 2026 года

Международный научный центр на архипелаге Шпицберген должен полноценно начать работу в октябре 2026 года. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на гендиректора государственного треста «Арктикуголь» Ильдара Неверова.

По его словам, одновременно в центре смогут работать до 150 ученых. На первом этапе финансирование будет обеспечивать трест «Арктикуголь», в дальнейшем не исключается привлечение внебюджетных источников.

Изначально проект позиционировался как международный научный центр БРИКС, однако затем формулировку изменили в связи с расширением круга потенциальных участников. Как уточнил господин Неверов, интерес к проекту уже проявили представители ряда стран, в том числе Египта, Китая, Таиланда и Турции.

Приоритетными направлениями работы центра станут исследования окружающей среды и атмосферы, а также гляциология. В пресс-службе Минвостокразвития РФ сообщили изданию, что деятельность структуры будет регулироваться с учетом требований Парижского договора о Шпицбергене 1920 года и последующих актов, а опорной организацией с российской стороны станет Российский научный центр на архипелаге Шпицберген.

«Арктикуголь» будет обеспечивать участников центра размещением, питанием, транспортом и связью. Кроме того, в рамках проекта планируется организация образовательных программ, отдельных курсов, краткосрочных модулей и стажировок.

Опрошенные изданием эксперты считают, что проект имеет значительный научный потенциал, однако его международное развитие во многом будет зависеть от геополитической ситуации и готовности иностранных организаций подключаться к работе центра.

Артемий Чулков