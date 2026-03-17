После ракетного обстрела Брянска в больницах остаются более 20 человек

После ракетного удара ВСУ по Брянску в региональных, московских и федеральных больницах остаются 24 человека. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Большинство пациентов находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. «Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пациентов, который находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще пятерых пострадавших оценивается как тяжелое»,— сказал господин Кузнецов (цитата по ТАСС). Семь пострадавших в Брянске, в том числе один ребенок, были выписаны из больницы.

10 марта ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По версии СКР, ракет было не менее восьми. Повреждено свыше 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело о теракте. Погибли восемь человек. 11 марта в Брянской области объявлено днем траура.

