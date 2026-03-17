За сутки из-за атак ВСУ отключали свет в трех районах Курской области

В результате атаки ВСУ на объект энергетики в Курской области было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. Это следует из суточной сводки губернатора Александра Хинштейна. В большую часть населенных пунктов свет вернули.

Также в райцентре Конышевка из-за украинских ударов повреждены частный дом, гараж, хозпостройки и две машины.

Погибших и раненых нет.

Всего с 9:00 16 марта до 7:00 17 марта над Курской областью сбили 36 беспилотников. Также установлено 11 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 37 артиллерийских обстрелов.

За минувшие выходные при ударах по Курской области пострадали четыре человека.

Алина Морозова