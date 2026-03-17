Еще пять беспилотников сбили над Ленобластью 17 марта
Спустя почти два часа стало известно о ликвидации еще пяти беспилотников над Ленобластью. Информацией о ситуации в регионе делится губернатор Александр Дрозденко.
Глава субъекта в 7:36 написал в Telegram-канале о двух сбитых дронах. Спустя 20 минут появились сведения о ликвидации еще трех БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
При этом в регионе продолжает работать ПВО.
Прежде господин Дрозденко сообщил о ликвидации четырех беспилотников утром 17 марта, писал «Ъ Северо-Запад».