Еще пять беспилотников сбили над Ленобластью 17 марта

Спустя почти два часа стало известно о ликвидации еще пяти беспилотников над Ленобластью. Информацией о ситуации в регионе делится губернатор Александр Дрозденко.

Глава субъекта в 7:36 написал в Telegram-канале о двух сбитых дронах. Спустя 20 минут появились сведения о ликвидации еще трех БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

При этом в регионе продолжает работать ПВО.

Прежде господин Дрозденко сообщил о ликвидации четырех беспилотников утром 17 марта, писал «Ъ Северо-Запад».

Татьяна Титаева