В Абу-Даби человек погиб при падении обломков ракеты

В Абу-Даби в результате падения обломков перехваченной ракеты погиб гражданин Пакистана, сообщило во вторник правительственное информационное бюро. Инцидент произошел в районе Бани Яс города Абу-Даби «после перехвата баллистической ракеты средствами ПВО», указано в сообщении.

Накануне в районе Аль-Бахия в Абу-Даби человек погиб при падении обломков сбитой ракеты на автомобиль.

Иран начал наносить удары по используемым США военным объектам на Ближнем Востоке после начала совместной американо-израильской операции. Под удары также попадают гражданские объекты, в том числе в ОАЭ.