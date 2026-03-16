Один человек погиб в Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль

Один человек погиб при падении ракеты на гражданский автомобиль в районе Аль-Бахия в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата в соцсети X.

При ЧП погиб гражданин Палестины, уточняется в сообщении. Власти эмирата призвали получать информацию о подобных инцидентах только из официальных источников и избегать распространения ложной информации.

Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США и Израиля. Под удары также попадают гражданские объекты, в том числе в ОАЭ. К 10 марта при иранских атаках в Эмиратах погибли более шести человек, свыше 120 — получили ранения.

