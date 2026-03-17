В акватории Сочи до позднего вечера будут проводить военные учения

В Сочи 17 марта в акватории морского порта проводятся учебные стрельбы. Как сообщили местные власти, мероприятия продлятся до 23:00 и проходят в плановом режиме. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и учитывать проведение учений при планировании пребывания в прибрежной зоне, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Учебные мероприятия организованы военнослужащими и направлены на отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. Власти подчеркивают, что проведение подобных учений является частью системной работы по обеспечению безопасности и не несет угрозы для населения при соблюдении установленных ограничений.

На фоне проводимых в Сочи учений в Краснодарском крае фиксируется активность средств противовоздушной обороны. По данным Министерства обороны РФ, в ночь с 16 на 17 марта над территорией региона было уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего за указанный период над различными регионами России ликвидировано 206 беспилотников.

Кроме того, в течение дня 16 марта над территорией Республики Адыгея был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат. В период с 16:00 до 20:00 мск средствами ПВО над регионами страны было сбито 59 беспилотников, включая один в Адыгее.

В числе регионов, где фиксировалась активность беспилотников, также названы Республика Крым и акватория Азовского моря. В этих районах за отчетный период было уничтожено 18 и 12 аппаратов соответственно.

Власти обращают внимание, что проведение учебных стрельб и работа систем ПВО являются частью комплекса мер по обеспечению безопасности. Жителей и гостей Сочи просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать рекомендации официальных служб.

Мария Удовик