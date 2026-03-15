Хоккеисты «Ижстали» проиграли «Челмету» в близком матче ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Челмету» из Челябинска со счетом 3:4 на домашнем льду в заключительной серии перед плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Встреча состоялась вечером 14 марта. «Итог неудовлетворительный. Было хорошее начало, в первом периоде все было отлично. Во втором — второй матч подряд уступаем 0:3. С чем это связано, нам сейчас предстоит быстро понять, разобраться»,— сказал после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Завтра вечером, 16 марта, «Ижсталь» проведет матч с «Магниткой» из Магнитогорска. 13 марта «сталевары» проиграли команде «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы. Сейчас ижевский коллектив находится на 11-й строчке рейтинга ВХЛ. «Ижсталь» впервые с 2017 года пробилась в плей-офф ВХЛ. Он начнется 22 марта.