В Тбилиси госпитализировали 93-летнего патриарха Грузии
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован в Кавказский центр медицины в Тбилиси. Об этом сообщила Патриархия Грузии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его состояние оценивается как «проблематичное, но стабильное». Подробностей о причине госпитализации нет.
Католикос-патриарх Грузии Илия II
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ
Католикос-патриарх Илия II возглавляет Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество стало самым продолжительным в ее истории.
В 2017 году часть полномочий была передана патриаршему местоблюстителю митрополиту Шио из-за состояния здоровья.