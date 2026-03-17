В Тбилиси госпитализировали 93-летнего патриарха Грузии

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован в Кавказский центр медицины в Тбилиси. Об этом сообщила Патриархия Грузии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его состояние оценивается как «проблематичное, но стабильное». Подробностей о причине госпитализации нет.

Католикос-патриарх Грузии Илия II

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Католикос-патриарх Грузии Илия II

Католикос-патриарх Илия II возглавляет Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество стало самым продолжительным в ее истории.

В 2017 году часть полномочий была передана патриаршему местоблюстителю митрополиту Шио из-за состояния здоровья.