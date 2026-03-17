АТОР: туристы не будут отдыхать в России вместо Ближнего Востока

Туроператоры не ожидают, что турпоток из стран Ближнего Востока перераспределится на российские курорты. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, туристы вернутся на курорты ОАЭ, когда ситуация в регионе нормализуется.

«Туристу (из России.— “Ъ”), который хотел купаться на море в феврале, мы не можем ничего предложить в России. <...> Сейчас они "пересидят" эту ситуацию. Если она нормализуется, (российские.— “Ъ”) туристы вернутся с некоторым опозданием на пляжи Дубая, других эмиратов и Мальдив»,— сказал господин Ромашкин.

Вице-президент АТОР допустил, что россияне «в силу своих зарубежных привычек» могут также выбрать Турцию или «безвизовую Европу». По его прогнозам, часть туристического потока может перераспределиться в Египет. Таиланд российские туристы будут выбирать как летнее пляжное направление.

Страны Ближнего Востока частично закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ОАЭ тогда находились около 55 тыс. российских туристов. Еще несколько тысяч россиян отдыхали в соседних странах. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта. Накануне АТОР сообщало, что туристические компании вывезли из ОАЭ около 99% российских туристов.