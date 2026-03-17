Четыре беспилотника уничтожили в небе над Ленобластью

Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата в небе над юго-западными районами Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В 5:00 в Ленобласти объявили опасность БПЛА в воздушном пространстве. Из-за этого в регионе и в Санкт-Петербурге ограничен доступ в интернет.

В Новгородской области также работает система ПВО, сообщил губернатор Александро Дронов. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности. О сбитых объектах пока не известно.

«Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле»,— написал глава региона.

