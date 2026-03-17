NBC: Трампу предоставили варианты завершения конфликта с Ираном

Американские военные чиновники предоставили президенту США Дональду Трампу сценарии завершения военного конфликта с Ираном, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

По словам одного из собеседников, сроки окончания конфликта «могут меняться каждый день». Часть советников обеспокоена глобальной экономической нестабильностью, другие видят возможность ослабить влияние иранского режима в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт напомнила, что изначально власти США оценивали продолжительность операции в 4–6 недель. «Этот график остается в силе. Операция завершится, когда главнокомандующий определит, что цели достигнуты»,— сказала она.

На прошлой неделе Трамп говорил Axios, что боевые действия «скоро закончатся», тогда как глава Пентагона Пит Хегсет называл военный конфликт «только началом». Сам президент в интервью Fox News пояснил, что поймет момент завершения «всем своим существом».