В аэропорту Калининграда допустили изменения в расписании из-за ограничений

В некоторых районах Ленинградской области введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация. Из-за этого возможны изменения в расписании вылета и прилета самолетов в аэропорту Калининграда.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда»,— пояснила Росавиация.

Служба также уточнила, что ограничения на использование воздушного пространства вводятся для обеспечения безопасности полетов.