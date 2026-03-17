В аэропорту Калининграда допустили изменения в расписании из-за ограничений
В некоторых районах Ленинградской области введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация. Из-за этого возможны изменения в расписании вылета и прилета самолетов в аэропорту Калининграда.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда»,— пояснила Росавиация.
Служба также уточнила, что ограничения на использование воздушного пространства вводятся для обеспечения безопасности полетов.