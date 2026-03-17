Узбекистан направил гуманитарную помощь Ирану

Власти Узбекистана отправили в Иран груз с продуктами питания, лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Правительство Республики Узбекистан направило гуманитарную помощь народу Исламской Республики Иран. В состав груза вошли продукты питания, включая муку, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и консервы, а также лекарственные средства и медицинские принадлежности»,— указано в сообщении ведомства в Telegram.

Власти Узбекистана отметили, что эта инициатива стала «ярким выражением традиций дружбы, солидарности и взаимной поддержки между двумя странами». Ранее узбекский МИД выражал обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и призывал урегулировать конфликт дипломатическим путем.