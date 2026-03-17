ВЭБ.РФ: планы развития новых регионов увеличат население на 113,8 тыс. человек

Реализация 15 генеральных планов и 10 проектов планировки территории для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей позволит увеличить численность их населения на 113,8 тыс. человек к 2045 году. Об этом сообщили «Ведомостям» в госкорпорации ВЭБ.РФ, разработавшей документы совместно с Единым институтом пространственного планирования.

Согласно прогнозам корпорации развития, непосредственное исполнение генпланов обеспечит прирост на 67,1 тыс. человек, а реализация проектов планировки территории привлечет еще 46,7 тыс. жителей. В рамках этих планов предусмотрено строительство 9,8 млн кв. м нового жилья, 143 детских садов и 24 школ. Также запланировано возведение и реконструкция более 3,27 тыс. км автодорог, почти 430 км железнодорожных линий и 19 станций, реконструкция четырех аэродромов, а также установка быстровозводимых модульных конструкций для 117 амбулаторий и ФАПов.

Также документы предполагают создание 10 индустриальных парков, девяти агропромышленных парков, двух промышленных и четырех технопарков. Среди новых объектов также восемь предприятий машиностроения, 15 — по производству стройматериалов, и шесть объектов добывающей промышленности. Реализация 10 проектов планировки территории приведет к строительству еще 3,31 млн кв. м жилья, появлению 25 школ и детсадов, двух поликлиник и семи спортивных объектов.