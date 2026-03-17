Reuters: Трампа предупреждали об ответных ударах Ирана

Президент США Дональд Трамп перед началом военной операции против Ирана был предупрежден о том, что нападение спровоцирует ответные удары по территориям союзников в Персидском заливе, а также вынудит Тегеран блокировать Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с довоенными отчетами американской разведки.

Фото: Alex Brandon / AP

Агентство обращает внимание, что публичные выступления Трампа и сотрудников Белого дома противоречат этим отчетам. В частности, президент США 16 марта дважды заявлял, что удары Ирана по странам Ближнего Востока «стали неожиданностью и шоком». До этого представители его администрации заявляли, что Иран был близок к созданию межконтинентальной ракеты, способной поразить территорию США, а также к получению ядерных боеголовок. Эти утверждения не были подтверждены разведданными, но стали поводом для начала военных действий.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран также практически полностью остановил судоходство через Ормузский пролив, через который проходит 20% поставок нефти, что привело к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Влад Никифоров