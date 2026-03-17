В Белгородской области из-за налета дронов ранения получили пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Короча атакован двумя беспилотниками. Ранены пять человек, в числе которых четверо несовершеннолетних.

Как уточнил глава региона, все пять человек пострадали при взрыве БПЛА возле социального объекта. «У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у еще двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины»,— написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Вячеслава Гладкова, в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Выбиты окна трех квартир в двух многоэтажках, а также двух частных домов. Шесть автомобилей посечены осколками.

При детонации второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли.