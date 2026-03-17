Число раненых в войне против Ирана американских военных достигло 200

Количество американских военнослужащих, получивших ранения за время войны против Ирана, достигло 200. Около 180 из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. У десяти человек травмы носят серьезный характер.

По данным Центрального командования вооруженных сил США, ранения получили военные, дислоцированные в Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Бахрейне, Ираке и Израиле. В настоящее время также известно о гибели 13 военнослужащих.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что с начала военной операции против Ирана США потеряли на Ближнем Востоке 12 беспилотников MQ-9 Reaper.

