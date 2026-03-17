Президент Южной Кореи призвал готовиться к худшему развитию энергокризиса

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отдал правительству распоряжение подготовить меры по смягчению потенциальных экономических последствий в случае наихудшего развития топливного кризиса. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Отныне мы должны готовить меры с учетом наихудшего сценария, исходя из того, что ситуация на Ближнем Востоке может затянуться… При необходимости мы должны также рассмотреть чрезвычайные меры, такие как экспортный контроль или увеличение продолжительности эксплуатации АЭС»,— сказал президент на заседании правительства.

Ли Чжэ Мён призвал министров активизировать дипломатические усилия по обеспечению дополнительных поставок сырой нефти из альтернативных источников, а также подготовить меры по энергосбережению. Для сокращения спроса на бензин президент предложил ограничить использование автомобилей по их номерам каждые пять или десять дней. Так, например, в понедельник нельзя будет использовать машины с номерами с цифрами 1 и 6 на конце, во вторник — на 2 и 7. При десятидневных ограничениях машины с номерами на 3 на конце нельзя будет использовать 3, 13 и 23 числа месяца.

По словам президента Южной Кореи, правительство также должно оперативно подготовить дополнительный бюджет для поддержки уязвимых групп населения и компаний-экспортеров. Он добавил, что парламент должен рассмотреть предложения кабмина сразу, как только они поступят.

Эрнест Филипповский