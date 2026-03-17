Трамп: операция против Ирана предотвратила Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на Иран предотвратило Третью мировую войну. По его словам, без ударов США Тегеран в течение месяца получил бы ядерное оружие и применил его против Израиля и других стран Ближнего Востока.

Фото: Alex Brandon / AP

«Если бы не уничтожил ...их ядерный потенциал до состояния пыли — у них уже через месяц после тех ударов появилось бы ядерное оружие. И они бы применили его — сначала против Израиля, а затем и по всему Ближнему Востоку. ...Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп называл причиной операции в Иране быстрорастущую ракетную программу страны. По его мнению, проекты по созданию баллистических ракет «стремительно и резко наращивались».