Трамп назвал причиной операции в Иране быстрорастущую ракетную программу страны

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным атаковать Иран, чтобы сорвать не только ядерную программу республики, но и ее проекты по созданию баллистических ракет. Последние, по словам главы государства, слишком быстро развивается.

«Программа создания обычных баллистических ракет режима стремительно и резко наращивалась. Это представляло собой очень явную и колоссальную угрозу для Америки и для наших войск, дислоцированных за рубежом»,— сказал господин Трамп во время обращения в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале.

По словам Дональда Трампа, у республики были ракеты, способные достигать стран Европы и американских баз. «Вскоре у него (Ирана.— “Ъ”) появились бы ракеты, способные достигать нашей прекрасной Америки»,— сказал американский президент. Господин Трамп убежден, что целью разработки баллистических ракет было «прикрытие для разработки ядерного оружия».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. Погибли высшие должностные лица Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Персидского залива.

