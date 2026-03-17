У жителя Рыбинска за пьяное вождение конфисковали Nissan Tiida

У осужденного за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения жителя Рыбинска конфисковали автомобиль Nissan Tiida. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал виновным 41-летнего рыбинца по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе разбирательства было установлено, что в декабре 2025 года подсудимый был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Зои Космодемьянской. В результате медицинского освидетельствования у него зафиксировали состояние опьянения. При этом годом ранее рыбинского водителя уже привлекали за аналогичное нарушение к ответственности.

В суде гособвинитель ходатайствовал о конфискации использованного при совершении преступления автомобиля. Рыбинский городской суд назначил водителю 240 часов обязательных работ и запретил садиться за руль на 2,5 года, а также конфисковал машину подсудимого в доход государства.

Алла Чижова