ОАЭ закрыли воздушное пространство

ОАЭ временно ввели полный запрет на полеты в своем воздушном пространстве, сообщает агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.

В управлении меру назвали «исключительной предосторожностью». Там уточнили, что она направлена на обеспечение безопасности полетов и экипажей воздушных судов, а также охрану территории страны «в условиях быстро меняющихся событий в области региональной безопасности».

16 марта международный аэропорт Дубая приостанавливал работу на несколько часов после удара беспилотника, из-за которого загорелся топливный резервуар.