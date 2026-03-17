Канада и страны ЕС призвали Израиль отказаться от наземной операции в Ливане

Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания в совместном заявлении предостерегли Израиль от проведения наземной операции на территории Ливана. По мнению стран, такое развитие событий может спровоцировать затяжной конфликт.

«Наземное наступление Израиля будет иметь разрушительные гуманитарные последствия и может привести к затяжному конфликту. Этого необходимо избежать. Гуманитарная ситуация в Ливане, включая продолжающееся массовое перемещение населения, уже вызывает глубокую тревогу»,— указано в заявлении (цитата по Reuters).

2 марта шиитское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, нанесло удар по израильской территории в ответ на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ Израиль начал военную кампанию, в результате которой, по данным ливанских властей, погибли более 880 человек. Израильская сторона предупредила, что Ливан может столкнуться с разрушениями, сопоставимыми с масштабами Газы.