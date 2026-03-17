При ударах по Афганистану погибли более 250 человек

Более 250 человек погибли из-за авиаударов Пакистана по столице Афганистана Кабулу, пишет Tolo News со ссылкой на Минздрав Афганистана. Еще более 400 человек ранены.

Взрывы в Кабуле прозвучали вечером 16 марта. По словам представителя афганского правительства Забихуллы Муджахида, один из ударов Пакистан нанес по наркологической больнице. Власти Пакистана заявляли, что целями атак были военные объекты.

Эскалация конфликта между двумя странами началась 22 февраля, когда Пакистан нанес удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ). Через несколько дней группировка «Талибан», которая находится у власти в Афганистане с 2021 года, начала наступательную операцию в приграничных провинциях Пакистана. Позднее Исламабад заявил об «открытой войне» против «Талибана».