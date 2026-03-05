Тамбовская область получит 100 млн рублей на развитие промышленности

Фонд развития промышленности Тамбовской области в 2026 году получит дополнительное финансирование в размере 100 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В конце 2024 года губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился к Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные федеральные средства на развитие региональной промышленности. В 2025 году на докапитализацию Фонда развития промышленности области направили 150 млн руб.

Как рассказал директор организации Виталий Васечкин, поддержку получили пять инвестпроектов. Их реализация позволит предприятиям увеличить отгрузку товаров на 4,4 млрд руб., а консолидированный бюджет пополнится более чем на 600 млн руб. налогов. Общий объем инвестиций в проекты превысил 530 млн руб., дополнительно создано 47 рабочих мест.

По итогам января 2026 года индекс промышленного производства (ИПП) в Тамбовской области достиг 117,4%, что превышает средние значения по ЦФО (103,3%) и по России (99,2%). Показатель позволил региону возглавить рейтинг ЦФО и войти в топ-5 лидеров среди всех субъектов страны.

По данным регионального правительства, наибольшие темпы роста зафиксированы в высокотехнологичных и стратегических секторах промышленности. В их числе — химическая отрасль, металлургическое производство и выпуск готовых металлических изделий. Рост также отмечается в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам 2025 года ИПП в Тамбовской области составил 104%. В макрорегионе рост также показала Белгородская область, где параметр увеличился до 102,2%.

Подробнее о результатах промышленного производства в макрорегионе в 2025-м — в публикации «Ъ-Черноземье» «Год в минус».

Кабира Гасанова