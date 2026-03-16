Домодедово получил от Шереметьево заем на 5,2 млрд рублей для погашения кредита

Домодедово получил от нового собственника — дочерней компании «Международного аэропорта Шереметьево» — заем на 5,2 млрд руб. Деньги будут направлены на погашение кредита от Альфа-банка. Это следует из отчетности «ДМЕ Холдинг» по МСФО за 2024 год. Отчетность за 2025 год еще не публиковалась.

Домодедово заключил соглашение о предоставлении кредита на такую же сумму в декабре 2025 года, когда аэропорт находился в собственности государства. Кредит был погашен 17 февраля. В том же месяце «ДМЕ Холдинг» получил заем от нового собственника — ООО «Перспектива».

Арбитражный суд Московской области летом 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов Домодедово в доход государства. По версии ведомства, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган распоряжались предприятием в нарушение закона. В январе «Перспектива» купила Домодедово на торгах за 66,1 млрд руб. В Шереметьево сообщали, что задолженность Домодедово по кредитам превысила 75 млрд руб.

